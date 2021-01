Ubisoft : la force est en lui

(Boursier.com) — Ubisoft prend encore 2% à 85,2 euros ce jeudi, toujours porté par l'annonce d'un partenariat avec Lucasfilm Games pour le développement d'un jeu vidéo ouvert Star Wars. Pour Midcap Partners, cette annonce a le mérite de consolider le portefeuille du groupe à moyen terme, aucune date n'étant donnée à ce stade pour la sortie de ce jeu, qui demandera certainement plusieurs années de développement. Elle illustre aussi la versatilité des détenteurs de licences puisque Lucasfilm se sépare d'Electronic Arts malgré des jeux ayant dans l'ensemble un certain succès tant au niveau critique que commercial. Avec un pipe toujours plus riche et plus diversifié, la solidité d'Ubisoft se confirme à nouveau. Celle-ci semble toujours correctement valorisée notamment au regard des perspectives relativement molles que le broker attend pour l'exercice n+1 tant pour Ubisoft que pour le secteur en général. MP reste ainsi 'neutre' sur le titre avec une cible ajustée de 72 à 75 euros.

Nous sommes ravis d'annoncer que nous travaillons avec @LucasfilmGames pour développer une toute nouvelle aventure Star Wars en monde ouvert, axée sur l'histoire ! pic.twitter.com/QL4Mz9T9hL

— Ubisoft FR (@UbisoftFR), via Twitter