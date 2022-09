Ubisoft : la famille Guillemot et Tencent détiennent plus de 20% du capital

(Boursier.com) — Ubisoft cède 1,7% à 32,7 euros en fin de matinée. Dans un avis AMF, on apprend que le concert composé du groupe familial Guillemot et de la société de droit hong-kongais Tencent Mobility Limited a franchi en hausse, le 14 septembre, les seuils de 20% du capital et de 25% des droits de vote d'Ubisoft. Le duo détient 25.165.973 actions représentant 34.273.760 droits de vote, soit 20,05% du capital et 25,05% des droits de vote d'Ubisoft. Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions de l'éditeur de jeux vidéo sur le marché par Tencent.

Dans le détail, la famille Guillemot détient 15,38% du tour de table alors que le géant chinois possède désormais 4,67% d'Ubisoft.

Cette annonce n'est guère surprenante dans la mesure où Tencent et la famille Guillemot ont annoncé au début du mois un accord dans le cadre duquel le géant chinois a pris une participation de 49,9% au capital de Guillemot Brothers Limited, holding de la famille Guillemot, fondatrice d'Ubisoft en 1986. Tencent étant de plus autorisé à porter de 4,5% à 9,99% sa participation en direct dans Ubisoft. Une montée au capital qui a donc débuté. Tencent ne pourra toutefois pas accroître sa participation dans Ubisoft au-delà de 9,99% du capital et des droits de vote d'Ubisoft avant 8 ans.