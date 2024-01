Ubisoft : la démo jouable de 'Prince of Persia: The Lost Crown' est disponible

(Boursier.com) — La démo jouable gratuite de 'Prince of Persia: The Lost Crown' d'Ubisoft est désormais disponible. Elle est disponible en téléchargement sur Nintendo Switch, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series XS et Xbox One ainsi que sur PC via Epic Games Store et Ubisoft Store. Cette démo, qui prend place dans un monde mythologique Perse, permet aux joueurs de découvrir en avant-première le jeu de plateforme action-aventure d'Ubisoft Montpellier. La démo propose des morceaux choisis du jeu.

'Prince of Persia: The Lost Crown' sera disponible le 18 janvier.