Ubisoft : la démo gratuite de Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope sort aujourd'hui

(Boursier.com) — Ubisoft annonce la sortie d'une démo gratuite de Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope, ainsi que de sa première extension 'The Tower of Doooom', qui introduira de nouvelles mécaniques de gameplay.

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope est disponible exclusivement sur Nintendo Switch.

Dès à présent, les joueurs peuvent accéder à cette démo gratuite via le Nintendo eShop dans laquelle ils pourront compléter le prologue du jeu ainsi qu'une partie de la première planète. Durant approximativement 2 heures de jeu, ils pourront ainsi explorer le Littoral Lumineux, débloquer des secrets et combattre des ennemis corrompus par la Confusi-ombre.

Et... un nouveau mode de jeu dans l'extension The Tower of Doooom

Ce 2 mars marque également la sortie de la première extension officielle de Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope, The Tower of Doooom, disponible uniquement pour les détenteurs du pass saisonnier. Cette fois, Mario, Lapin Peach et leurs amis vont devoir explorer une mystérieuse Tour et rencontrer son étrange propriétaire, qui a besoin d'eux pour contenir les sbires de Cursa, aller jusqu'au sommet de la Tour et libérer leur vieil ami Spawny.

Dans ce tout nouveau mode de jeu axé sur le combat, les joueurs devront atteindre le sommet de la Tour en remportant des batailles générées automatiquement. Débutant avec 4 héros et Sparks choisis au hasard parmi la liste complète des personnages du jeu principal, les joueurs devront constituer puis améliorer leur équipe tout au long de leur expédition, planifier leurs stratégies et adapter leurs tactiques s'ils veulent triompher. Dans The Tower of Doooom, la fin n'est que le commencement. Les joueurs victorieux débloqueront de nouvelles expéditions à la rejouabilité infinie.

Conçu pour les nouveaux venus et les passionnés de tactique, ce mode de jeu mélange le gameplay tactique du jeu principal avec une part supplémentaire de stratégie.

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope est disponible en deux éditions, Standard et Gold, sur Nintendo Switch exclusivement. The Tower of Doooom est accessible uniquement aux détenteurs du pass saisonnier via le menu principal du jeu. Le pass saisonnier est disponible via l'Édition Gold de Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope.