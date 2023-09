Ubisoft : la bonne surprise 'The Crew Motorfest'

(Boursier.com) — Ubisoft se distingue en ce milieu de semaine avec une action en hausse de près de 6% à 29,9 euros, au plus haut depuis début août. L'éditeur de jeux vidéo est soutenu par les premiers retours largement positifs pour son jeu 'The Crew Motorfest'. Le dernier opus de la série 'The Crew' a obtenu une note de 75 sur 100 sur Metacritic, une note jugée " généralement favorable ". Au total, 181 utilisateurs notent en moyenne le jeu 8 sur 10, selon Metacritic. À titre de comparaison, The Crew 2 avait obtenu une note de 64 en 2018 et un score de 5,7 sur la base de 421 évaluations d'utilisateurs sur Metacritic.

Le jeu est désormais disponible sur PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X/S et Xbox One, ainsi que sur PC Windows via Epic Games Store et Ubisoft Store.

Ubisoft a indiqué que le jeu a reçu la meilleure note de la collection jusqu'ici mais aussi réalisé la meilleure semaine de lancement en termes d'unités vendues, de dépenses totales sur le jeu, et de souscriptions au season pass. " Sans être majeure car The Crew était loin d'être attendu comme le principal contributeur de l'exercice, cette nouvelle est bonne et a le mérite de bien lancer le pipeline ", affirme TP ICAP Midcap, à l''achat' sur le dossier.