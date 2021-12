Ubisoft : 'L'Aube du Ragnarök' sera disponible le 10 mars 2022

'L'Aube du Ragnarök', la prochaine extension majeure du jeu Assassin's Creed Valhalla d'Ubisoft sortira le 10 mars 2022. Cette extension sera disponible en achat séparé (39.99 euros) et nécessitera le jeu de base Assassin's Creed Valhalla.

(Boursier.com) — En parallèle, Ubisoft annonce 'Assassin's Creed Récits Croisé's, deux récits mettant en scène Eivor et Kassandra, qui seront disponibles dès le 14 décembre. Le premier récit prendra place dans 'Assassin's Creed Valhalla' avec Eivor et Kassandra et le second dans 'Assassin's Creed Odyssey' avec Kassandra ou Alexios. Ces deux histoires seront disponibles gratuitement pour les détenteurs des jeux de base respectifs dès ce 14 décembre.

Développée par Ubisoft Sofia, 'L'Aube du Ragnarök' est la nouvelle extension majeure d'Assassin's Creed Valhalla et s'inscrit dans la continuité de la 2e année de contenus du jeu. Dans cette extension, Eivor devra faire face à son destin qui prendra les traits d'Odin, le dieu nordique de la guerre et de la sagesse. Le monde des nains, le Svartalfheim, tombera en ruine et Surtr, un géant de feu immortel, profitera de ce chaos pour capturer Baldr, le fils bien-aimé d'Odin. Dans 'L'Aube du Ragnarök', les joueurs pourront manier des pouvoirs divins lors d'une quête épique dans un monde ouvert.

Tous les joueurs qui achèteront l'extension 'L'Aube du Ragnarök' entre le 13 décembre 2021 et le 9 avril 2022 recevront le pack Crépuscule qui sera disponible immédiatement dans le jeu de base. Ce bonus exclusif comprendra le skin de corbeau Envoyé de Dellingr, le skin de monture Lynx Havardr, le pack d'équipements Crépuscule et la hache Algurnir.

Développés par Ubisoft Québec en collaboration étroite avec Ubisoft Montréal, les Récits Croisés d'Assassin's Creed seront disponibles gratuitement pour les détenteurs des jeux de base respectifs, dès le 14 décembre. Ces récits exploreront les liens entre les héros des deux jeux, proposant de nouveaux environnements à explorer ainsi qu'un scénario riche.