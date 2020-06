Ubisoft : JP Morgan précise sa position

Ubisoft : JP Morgan précise sa position









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 15 juin 2020 par l'AMF, la société JP Morgan Chase & Co. (Wilmington, Etats-Unis) a déclaré avoir franchi indirectement en baisse, le 11 juin 2020, le seuil de 15% du capital de la société Ubisoft et détenir, indirectement par l'intermédiaire des sociétés JP Morgan Securities plc et JP Morgan Securities LLC qu'elle contrôle, 18.108.645 actions Ubisoft représentant autant de droits de vote, soit 14,93% du capital et 13,58% des droits de vote. Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Ubisoft Entertainment hors marché, indique le déclarant à l'autorité française de marché. À cette occasion, la société JP Morgan Securities plc a déclaré avoir franchi individuellement en baisse le même seuil.