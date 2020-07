Ubisoft : JP Morgan Chase fait ses comptes

Ubisoft : JP Morgan Chase fait ses comptes









Crédit photo © Ubisoft

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 3 juillet à l'AMF, la société JP Morgan Chase & Co a déclaré avoir franchi indirectement en baisse, le 29 juin 2020, le seuil de 10% des droits de vote de la société Ubisoft Entertainment. Elle détient, indirectement par l'intermédiaire des sociétés JP Morgan Securities plc, JP Morgan Securities LLC et JP Morgan GT Corporation qu'elle contrôle, 13.195.637 actions Ubisoft représentant autant de droits de vote, soit 10,92% du capital et 9,93% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Ubisoft Entertainment hors marché.

A cette occasion, la société JP Morgan Securities plc a déclaré avoir franchi individuellement en baisse le même seuil de 10%.

Au titre du code de commerce et du règlement général, la société JP Morgan Securities plc a précisé détenir 6.084.551 actions Ubisoft Entertainment prises en compte dans la détention par assimilation précitée, résultant de la détention de 195 contrats "physically-settled call options" dont le dénouement physique arrive à échéance entre le 17 juillet 2020 et le 22 juin 2023. Ils sont exerçables à des prix compris entre 72,72 euros et 78 euros par action Ubisoft Entertainment.

En outre, la société JP Morgan Securities LLC a précisé détenir 1.147 actions Ubisoft Entertainment, prises en compte dans la détention par assimilation présentée, et résultant de la conclusion d'un contrat avec un tiers propriétaire desdites actions. Elles confèrent le droit à la société JP Morgan Securities LLC d'utiliser lesdites actions à tout moment.