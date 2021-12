Ubisoft : Jordan Cohen est nommé Directeur Europe des films en live-action et télévision

(Boursier.com) — Ubisoft Film & Television a nommé Jordan Cohen au poste de Directeur de la division européenne des films en live-action et de la télévision. Depuis Paris, il rapportera au groupe Film & Television de Los Angeles. Il supervisera le développement créatif et la production de projets cinématographiques et télévisuels européens à l'échelle mondiale pour Ubisoft.

Durant sa carrière, Jordan Cohen a apporté sa contribution à de nombreux projets cinématographiques et télévisuels. Il a d'abord intégré le département d'analyse de scénarios et de financement de SOFICA Indéfilms, avant de rejoindre les rangs de TF1 Films Production. Pendant près de trois ans, il a été le responsable des finances et des affaires commerciales d'Indie Prod, le groupe connu pour ses deux entités, Indie Sales, spécialisée dans les ventes internationales, et La Chauve-Souris, spécialisée dans la production. Au sein d'Indie Prod, il était également producteur et responsable du développement de projets de séries TV. Depuis 2018, Jordan Cohen est producteur, producteur associé et associé chez 22h22, qui a notamment produit Final Set (Netflix), Get In (Netflix) et Welcome to the Jungle. Il assure actuellement la coproduction de Drops of God, produit par Dynamic TV pour France TV et Hulu.