Ubisoft : Jean-François Capizzi est nommé DG d'Ubisoft Paris

(Boursier.com) — Ubisoft annonce la nomination de Jean-François Capizzi au poste de Directeur Général d'Ubisoft Paris, l'un des plus grands studios de jeu vidéo en Europe et le plus grand en France*.

Jean-François Capizzi occupait précédemment le poste de Producteur Exécutif sur la marque Tom Clancy's Ghost Recon chez Ubisoft. Avec près de 20 ans d'expérience dans le jeu vidéo, dont 14 au sein du groupe, il a développé une grande connaissance de l'industrie, de ses différents acteurs, ainsi qu'une solide expertise au sein des équipes de production. Il a notamment passé 9 ans sur les titres Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands et Breakpoint en tant que Producer puis Senior Producer, ce qui lui a permis d'acquérir une vision globale de l'ensemble des métiers et des processus impliqués dans création de jeux vidéo.