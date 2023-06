Ubisoft : Istvan Tajnay est nommé Directeur Général d'Ubisoft Montpellier

(Boursier.com) — Ubisoft annonce la nomination de Istvan Tajnay au poste de Directeur Général d'Ubisoft Montpellier.

Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie du jeu vidéo et actuel Directeur Général d'Ubisoft Toronto, Istvan Tajnay fut également l'un des fondateurs du studio Ubisoft Berlin. Il a également officié comme Producteur de nombreux jeux AAA à succès chez Disney, Sega et Sony. "Istvan est un expert en production de jeux vidéo, avec plus de 20 ans d'expérience dont 11 chez Ubisoft, où il a dirigé avec succès le développement de projets d'envergure basés sur des franchises phares comme Far Cry ou Splinter Cell", explique Marie-Sophie de Waubert, Senior Vice President of Studio Operations. "Je suis convaincue que son expertise et ses qualités de leader seront un atout majeur pour accompagner les équipes d'Ubisoft Montpellier dans la création de jeux d'une qualité exceptionnelle qui toucheront le coeur des joueuses et joueur".

Istvan Tajnay prendra le poste de Directeur Général d'Ubisoft Montpellier en septembre 2023 pour accompagner les équipes de ce studio historique dans leurs prochaines créations.