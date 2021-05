Ubisoft : Guillemette Picard est nommée vice-présidente des Technologies de Production

Crédit photo © Ubisoft

(Boursier.com) — Ubisoft nomme Guillemette Picard au poste nouvellement créé de vice-présidente des Technologies de Production. Dans ses nouvelles fonctions, elle prendra la direction d'une équipe d'experts transverses dont la mission sera de superviser tous les aspects relatifs aux technologies de production d'Ubisoft, avec pour objectif d'équiper ses studios des meilleurs outils de création afin de développer les jeux les plus innovants et enrichissants pour les joueurs.

Guillemette Picard reportera à Virginie Haas, Chief Studios Operations Officer d'Ubisoft.

Fort d'un effectif de créateurs parmi les plus importants de l'industrie du jeu vidéo, Ubisoft dispose également d'atouts technologiques majeurs, au travers notamment de ces moteurs de jeu propriétaires Anvil et Snowdrop. En s'appuyant sur les 35 années d'excellence technologique du groupe, Guillemette Picard et son équipe fédèreront l'ensemble des experts techniques et des équipes R&D à travers le monde dans un but commun : tirer parti des technologies clés -dont l'IA, la Blockchain, le Cloud et la réalité virtuelle- pour continuer à concevoir et à offrir la meilleure expérience aux joueurs et aux développeurs.

Passionnée de technologie, Guillemette Picard a occupé divers postes de direction dans le développement et l'investissement technologiques pour plusieurs entreprises internationales et à forte croissance. Elle a récemment occupé le poste de Chief Customer Officer chez Nabla, une licorne de la French Health Tech combinant expertise médicale avec intelligence artificielle. Avant de rejoindre Nabla, elle était Head of Big Data and Artificial Intelligence chez Allianz France, où elle a supervisé la création d'applications numériques conçues pour identifier et mieux comprendre le comportement et les préférences des clients grâce à la gestion des données.