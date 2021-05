Ubisoft : gros rebond

Crédit photo © Ubisoft

(Boursier.com) — Ubisoft rebondit de 5% à 57,60 euros ce mardi, alors que le groupe a vécu une séquence difficile en bourse ces derniers jours malgré un exercice 2020-2021 record. L'éditeur de jeux-vidéo anticipe sur sa nouvelle année fiscale une croissance à un chiffre du net bookings et un résultat opérationnel non-IFRS compris entre 420 et 500 ME.

Pour son exercice clos au 31 mars, qui a profité des mesures de confinement liées à la crise de COVID-19, le groupe a vu ses réservations nettes bondir de 46,1% à 2,2 milliards d'euros, en ligne avec ses objectifs révisés en février dernier. Son résultat opérationnel non-IFRS est ressorti à 473,3 millions d'euros contre 34,2 ME un an auparavant.

Parmi les derniers avis de brokers, Exane BNP Paribas a relevé sa recommandation de "neutre" à "surperformance", en visant un objectif de cours de 75 euros, contre 70 euros précédemment... Citi évoquait de son côté des résultats au T4 "légèrement inférieurs aux attentes" et qualifiait les prévisions de "faibles", mais a souligné qu'elles ne recouvraient pas exactement le même périmètre que celui retenu pour le résultat de l'exercice précédent... La banque dit voir de la place pour un dépassement des objectifs fixés et reste donc à l''achat' sur la valeur.