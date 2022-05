Ubisoft : grimpe encore, un prix de 100 euros par titre évoqué

(Boursier.com) — Ubisoft défie la torpeur ambiante ce vendredi, sur un nouveau gain de plus de 3% à 48,8 euros. Une hausse qui porte la progression de l'action de l'éditeur de jeux vidéo à plus de 14% sur la semaine, de loin la meilleure performance sur le SBF120. Ubisoft est porté depuis plusieurs semaines par des rumeurs de rachat.

Ces bruits de couloir ont encore pris de l'épaisseur ces derniers jours après que 'Dealreporter' eut annoncé que la famille Guillemot évalue un partenariat avec une société de capital-investissement, les noms de KKR & Co et Blackstone étant notamment évoqués. À la lumière de la chute du cours de l'action depuis 2018 et de l'environnement macroéconomique actuel, la direction d'Ubisoft peut penser que l'entreprise serait plus à même d'opérer en dehors des marchés, précisait 'Dealreporter'.

Dans une note dévoilée ce jour, Citi estime que le prix d'une offre de rachat pourrait potentiellement atteindre plus de 100 euros par action. Le cours actuel est probablement un plancher plutôt qu'un plafond, selon l'analyste, à l''achat' sur le dossier. Un tel niveau de prix est dérivé d'un précédent modèle de multiples de transaction et de rachat par effet de levier où une firme de capital-investissement ferait un "rendement décent", détaille Citi.

Ubisoft doit dévoiler ses comptes trimestriels la semaine prochaine.