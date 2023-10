Ubisoft : grimpe dans une actualité porteuse

(Boursier.com) — Ubisoft profite d'une actualité favorable pour prendre 1,4% à 29 euros après un bond de plus de 6,5% jeudi. L'éditeur de jeux vidéo a annoncé hier que le dernier opus d'Assassin's Creed était en train de battre tous les records moins d'une semaine après sa sortie. "Nous sommes fiers d'annoncer qu'Assassin's Creed Mirage est le meilleur lancement de nouvelle next-gen d'Ubisoft au niveau des ventes (PS5, Xbox Series X-S)", a indiqué le groupe sur 'X'.

Thank Basim's 9th Century Baghdad! We are thrilled by the response from the community and for embracing our homage to the roots of the AC franchise. #AssassinsCreed pic.twitter.com/KnL2YxGION >— Assassin's Creed (@assassinscreed), via Twitter

Ce vendredi, c'est le feu vert de l'autorité de la concurrence britannique au rachat d'Activision Blizzard par Microsoft qui soutient le groupe français. Avec cet accord, le dernier obstacle réglementaire majeur qui s'opposait à la conclusion de la plus grande transaction de l'histoire du secteur des jeux vidéo est désormais levé. Cette annonce n'est toutefois pas surprenante dans la mesure où la Competition & Markets Authority avait indiqué en août dernier que les remèdes proposés par le géant américain "répondaient substantiellement" à ses inquiétudes antérieures. Activision a notamment accepté de vendre à Ubisoft les droits de cloud streaming de 'Call of Duty' et de tout autre titre d'Activision-Blizzard actuel ou à venir au cours des 15 années suivant son acquisition par Microsoft.

"Le nouvel accord empêchera Microsoft de bloquer la concurrence dans le cloud gaming à mesure que ce marché prend son essor, préservant ainsi des prix et des services compétitifs pour les clients britanniques", avait alors affirmé la CMA. "Nous avons maintenant franchi le dernier obstacle réglementaire pour finaliser cette acquisition, qui, selon nous, profitera aux joueurs et à l'industrie du jeu dans le monde entier", a déclaré ce jour Brad Smith, vice-président et président de Microsoft.