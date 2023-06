Ubisoft : grimpe au lendemain de l''Ubisoft Forward'

(Boursier.com) — Ubisoft s'adjuge 1,3% à 26,9 euros au lendemain de son évènement 'Ubisoft Forward' au cours duquel le groupe a présenté son pipeline pour l'exercice en cours. " La présentation a été très riche, clairement à la hauteur des attentes avec de nombreux espaces laissés au gameplay. Le prochain Assassin's Creed devrait ravir les fans grâce au respect des codes et un gameplay de très haute qualité. Avatar semble aussi très intéressant. Il n'y a pas de jeu positionné sur février ou mars ce qui limite aussi les glissements potentiels sur l'exercice suivant. Ce dernier sera aussi très riche avec l'époustouflant Star Wars promis pour 2024 ", affirme TP ICAP Midcap. Sur les niveaux de valorisation actuels et face à l'extraordinaire momentum des six prochains mois, l'analyste indique ne pouvoir que rééditer très fortement sa recommandation 'achat' et son objectif de 80 euros.

Jefferries se montre plus circonspect. Les bandes-annonces de jeu présentées manquaient d'un élément de nouveauté, selon lui. "Nous pensons que l'événement n'a rien présenté de révolutionnaire. Les analystes ont reçu les dates de sortie clés, et celles-ci sont pour la plupart conformes à ce qui était attendu", souligne le broker. Une grande déception est qu'aucun jeu en particulier ne tire parti des capacités technologiques des consoles de nouvelle génération, ajoute le courtier, à 'sous-performer' sur le dossier.