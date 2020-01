Ubisoft : fin de semaine dans le rouge

Crédit photo © Ubisoft

(Boursier.com) — A contre-courant du CAC40 qui grimpe de plus de 1% ce vendredi, Ubisoft redonne 3% à 63,30 euros à Paris. L'actualité autour de l'éditeur de jeux-vidéo est marquée par une note de Jefferies qui a... revalorisé son objectif de cours sur le dossier de 65 à 76 euros, tout en restant 'acheteur' de la valeur.

A l'inverse, JP Morgan avait coupé sa cible fin 2019, de 110 à 85 euros, tout en restant à 'surpondérer'. Les analystes sont globalement positifs sur le titre puisque, selon le consensus Bloomberg, 16 sont à l''achat', et 7 à conserver' et aucun à 'vendre'. L'objectif moyen à 12 mois est toutefois fixé à un peu plus de 66 euros seulement. Le titre, qui fait notamment les frais du très gros avertissement sur ses résultats lancé en octobre dernier, a redonné 5% sur la semaine après son rebond du tout début d'année. La principale cause du ratage de l'exercice écoulé est à chercher du côté de l'exécution de l'entreprise, de sorte que les raisons de l'avertissement sur les bénéfices d'octobre sont "probablement temporaires et réparables", expliquait Morgan Stanley dans une note.