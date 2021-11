Ubisoft : Fawzi Mesmar est nommé vice-Président de l'équipe éditoriale

(Boursier.com) — Ubisoft a nommé Fawzi Mesmar, game designer disposant de plus de 18 ans d'expérience au sein de l'industrie, au poste de vice-président de l'équipe éditoriale. Depuis la Suède, il rapportera à Igor Manceau, Chief Creative Officer d'Ubisoft. En tant que membre de l'équipe éditoriale, il travaillera en étroite collaboration avec l'ensemble des équipes de production à la définition de la direction créative du vaste portfolio de jeux d'Ubisoft. Il veillera également à la diversité des perspectives et des équipes de création impliquées dans la création et la production d'expériences uniques et mémorables.

Fawzi Mesmar fera bénéficier les équipes de création d'Ubisoft de ses 20 ans d'expérience au sein de King, Gameloft, Atlus, et plus récemment en tant que responsable de la conception chez DICE. Durant sa carrière, il a participé au lancement d'une vingtaine de jeu d'univers divers et variés, dont Battlefield, Star Wars: Battlefront, Persona, et Candy Crush. Il est également l'auteur de Al-Khallab on the Art of Game Design, l'un des premiers manuels de game design en arabe. S'appuyant sur ses diverses expériences en Allemagne, au Japon, en Jordanie, en Arabie Saoudite, en Suède et en Nouvelle-Zélande, Fawzi apporte à Ubisoft une expérience reconnue de gestion d'équipes multiculturelles.

Fawzi Mesmar est la dernière recrue de l'équipe éditoriale d'Ubisoft, suivant la nomination de Bio Jade Granger au poste de vice-présidente de l'éditorial en février 2021, ainsi que la nomination d'Igor Manceau en tant que Chief Creative Officer en septembre 2021.