Ubisoft : et pourtant, une OPA est encore possible !

(Boursier.com) — Ubisoft avait annoncé la semaine dernière la prise de participation minoritaire de Tencent au capital de Guillemot Brothers Limited et son entrée dans le concert des fondateurs de la Société. L'investissement de Tencent dans Guillemot Brothers Limited, s'élève à 300 ME (200 ME d'acquisition de titres et 100 ME d'augmentation de capital), faisant ressortir une valeur par transparence d'Ubisoft à 80 euros par action. Par ailleurs, Tencent consent un prêt long-terme, sans sureté, à Guillemot Brothers Limited lui permettant de refinancer sa dette et d'apporter des ressources financières supplémentaires utilisables pour monter au capital d'Ubisoft. Guillemot Brothers Limited reste exclusivement contrôlée par la famille Guillemot. Tencent ne sera pas représentée au conseil d'administration et n'aura aucun droit d'approbation ou de véto opérationnel. Le concert familial Guillemot vis-à-vis d'Ubisoft s'élargit à Tencent.

Le concert élargi pourra augmenter sa participation jusqu'à 29,9% du capital ou des droits de vote d'Ubisoft. Dans cette limite, Guillemot Brothers Limited et la famille Guillemot pourront chacun augmenter leur détention dans le capital d'Ubisoft. Par ailleurs, le conseil d'administration d'Ubisoft a autorisé Tencent à augmenter sa participation en direct dans Ubisoft de 4,5% à 9,99% du capital et des droits de vote. Tencent ne pourra vendre ses actions Ubisoft avant 5 ans (et au-delà fera bénéficier la famille Guillemot d'un droit de priorité) et ne pourra augmenter sa participation dans Ubisoft au-delà de 9,99% du capital et des droits de vote d'Ubisoft avant 8 ans.

Suite à cette opération, la gouvernance d'Ubisoft est préservée à l'identique et Tencent n'aura aucun droit de veto opérationnel.

Dans une déclaration à l'AMF, sont précisées un peu plus les conditions de cet accord du 6 septembre 2022, entre les sociétés Ubisoft, Guillemot Brothers Ltd, Guillemot Corporation SA, Tencent Mobility Limited et certains membres de la famille Guillemot. Cet accord intervient dans le cadre du renforcement de l'actionnariat de référence d'Ubisoft et met fin à l'accord conclu le 20 mars 2018 entre Ubisoft et Tencent, dont les principales clauses avaient été publiées par l'AMF le 27 mars 2018. Les principales clauses de l'accord signé le 6 septembre 2022 entre les parties sont détaillées.

Les membres de la famille Guillemot, Guillemot Corporation SA, Guillemot Brothers Ltd et Tencent déclarent agir de concert vis-à-vis d'Ubisoft au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce.

L'accord stipule également l'absence de restriction en cas d'offre publique : les membres de la famille Guillemot, Guillemot Corporation SA, et Guillemot Brothers Ltd peuvent librement céder leurs titres Ubisoft à tout tiers en cas de dépôt d'une offre publique visant les titres Ubisoft.

Aucune restriction n'est imposée aux opérations sur le capital d'Ubisoft (en ce compris toute augmentation de capital) dans le cadre de l'accord.

Tencent s'est engagée à ne pas céder ses titres Ubisoft pendant une durée de 5 ans, hormis transferts à un 'affilié'. A l'issue de la période d'inaliénabilité, et jusqu'à l'échéance de l'accord, tout projet de cession par Tencent de ses titres Ubisoft à un tiers identifié sera soumis à un droit de premier refus au bénéfice des membres de la famille Guillemot, Guillemot Corporation SA et Guillemot Brothers Ltd (avec faculté de substitution).

A l'issue de la période d'inaliénabilité, et jusqu'à l'échéance de l'accord, tout projet de cession par Tencent de ses titres Ubisoft par construction accélérée d'un livre d'ordres, offre au public ou cession sur le marché à un tiers non identifié sera soumis à un droit de première offre au bénéfice des membres de la famille Guillemot, Guillemot Corporation SA et Guillemot Brothers Ltd (avec faculté de substitution).

Tencent s'est engagée, pendant une durée de 8 ans, à ne pas augmenter, directement ou indirectement, sa participation au-delà de 9,99% du capital ou des droits de vote d'Ubisoft (hors cas de relution passive à la suite d'une réduction de capital ou en cas de dépôt par un tiers d'une offre publique visant les titres Ubisoft).

Les membres de la famille Guillemot, Guillemot Corporation SA, et Guillemot Brothers Ltd se sont engagés, pendant une durée de 5 ans, à ne pas céder de titres Ubisoft à "des sociétés immatriculées en République populaire de Chine et opérant dans le secteur du numérique et des nouvelles technologies ainsi qu'à certaines sociétés identifiées par Tencent" (hors cas de dépôt d'offre publique visant les titres Ubisoft par l'une de ces sociétés).

Guillemot Brothers s'est engagée, pendant une durée de 5 ans, à ne pas céder de titres Ubisoft à un concurrent d'Ubisoft ou de Tencent (hors cas de dépôt d'offre publique visant les titres Ubisoft par l'une de ces sociétés).

Tant que Tencent détient plus de 1% du capital social ou des droits de vote d'Ubisoft, Tencent s'est engagée à ne pas céder ses titres Ubisoft à un concurrent d'Ubisoft sans l'accord préalable du conseil d'administration de ce dernier (hors cas de dépôt d'offre publique visant les titres Ubisoft par un tel concurrent).

L'accord est entré en vigueur pour une durée de 15 ans à compter de sa signature.