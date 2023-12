Ubisoft : et maintenant Assassin's Creed, le concert !

(Boursier.com) — La célèbre série Assassin's Creed, réputée notamment pour sa musique, s'invite à Montpellier, Paris et Lyon en février 2024 pour une première série de concerts Candlelight, événement original Fever. Fever, la plateforme leader pour la découverte de divertissement et de loisirs, et Ubisoft annoncent la première série de concerts Candlelight dédiée intégralement à une franchise majeure de jeux vidéo : Assassin's Creed.

La musique a toujours occupé une place importante dans les jeux Assassin's Creed. Les morceaux de la saga comptent désormais parmi les bandes-son de jeux vidéo les plus écoutées sur les plateformes de streaming à commencer par Ezio's Family jusqu'au Main Theme d'Assassin's Creed Mirage en passant par City of Rome d'Assassin's Creed Brotherhood et le Main Theme d'Assassin's Creed IV Black Flag.

Nino Vella, auteur, compositeur et interprète, jouera une sélection de morceaux issus de la saga vidéoludique avec un somptueux arrangement au piano qui régalera les oreilles des participants pendant près d'une heure. Le premier concert aura lieu à Planet Océan à Montpellier le 16 février 2024, suivi d'une autre représentation dans l'illustre théâtre du Musée Grévin à Paris le 17 février. Cette première série de concerts se conclura le 18 février dans le tout nouveau théâtre L'île Ô à Lyon. De nouvelles dates en France et à l'international seront annoncées prochainement.

Les concerts Candlelight sont une série de concerts originaux créés par Fever dont l'objectif est de démocratiser l'accès à la musique classique. Cette expérience musicale unique au format innovant propose une gamme de programmes variés pour tous les goûts. Ces concerts sont interprétés par des musiciens locaux, dans des lieux emblématiques, illuminés par des milliers de bougies. Conçu à l'origine comme une série de concerts de musique classique présentant les oeuvres des plus grands compositeurs tels que Vivaldi, Mozart ou Chopin, Candlelight dispose d'une grande variété de thèmes et de genres : Queen, ABBA, Coldplay et Ed Sheeran, et des programmes consacrés aux bandes originales de films et jeux vidéo.