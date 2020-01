Ubisoft et Glénat s'allient dans la BD

(Boursier.com) — Ubisoft et Glénat, premier éditeur de bande dessinée indépendant, sont fiers d'annoncer la signature d'un accord entre leurs deux maisons. À compter du 1er avril 2020, c'est à l'éditeur grenoblois que sera confié le soin de publier et d'accompagner le développement en BD des propriétés d'Ubisoft.

Ubisoft est une entreprise d'édition, de développement et de distribution de jeux vidéo créée en 1986 par les 5 frères Guillemot. Depuis, elle n'a eu de cesse d'enrichir l'espace vidéoludique international grâce à la création d'oeuvres fortes et originales comme Rayman, Les Lapins Crétins, Assassin's Creed, The Division ou Beyond Good & Evil. Dès 2009, Ubisoft commençait à transposer ses univers en bandes dessinées. Aujourd'hui, Ubisoft souhaite poursuivre cette heureuse initiative en s'associant à Glénat afin de profiter de son savoir-faire et de son expérience d'un demi-siècle dans la BD.

Les éditions Glénat ont été fondées en 1969 à l'initiative de Jacques Glénat. Ce dernier a toujours eu à coeur d'enrichir son catalogue d'univers et de thématiques variés, tout en gardant les principes fondamentaux de qualité et d'accessibilité au centre de ses choix éditoriaux. En témoignent, notamment, le développement de personnages iconiques comme Titeuf ou Lou, l'essor du manga (Akira, Dragon Ball, One Piece), la publication du patrimoine Disney autant que la création de nouvelles aventures de Mickey et Donald ou l'élaboration de séries cultes comme Il était une fois en France, Le Troisième Testament, Le Triangle Secret, Le Décalogue ou plus récemment Il Faut Flinguer Ramirez.

Afin de marquer les débuts de cette collaboration, une compilation de gags BD Les Lapins Crétins augmentée d'une histoire courte inédite paraîtra dès l'été 2020, suivie à la fin de la même année du treizième volume de la série BD, centré cette fois autour d'un thème cher à Glénat : la gastronomie ! Un programme alléchant qui sera rapidement renforcé par de nouvelles créations consacrées aux autres prestigieuses licences que sont Far Cry, Gods and Monsters et bien d'autres encore... "Nos équipes se réjouissent de poursuivre le travail aux côtés d'un éditeur français animé par la même passion pour la création d'univers et de personnages mémorables", a déclaré John Parkes, le Directeur Général d'Ubisoft France.

"Le rapprochement entre Glénat et Ubisoft se fonde sur l'esprit de passion et sur la capacité de ces deux groupes familiaux et dynamiques à privilégier des créations capables de réjouir autant un public familial que celui des afficionados purs et durs. Aujourd'hui marque le début d'une belle aventure pour Ubisoft et Glénat. Une aventure qui en fera naître de nombreuses autres, où les personnages emblématiques des univers imaginaires d'Ubisoft trouveront un nouvel espace d'expression au sein du catalogue éclectique de Glénat".