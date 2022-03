Ubisoft : et cette spéculation ?

(Boursier.com) — Ubisoft reperd 0,5% à 40,45 euros à mi-séance à Paris ce jeudi, alors que HSBC a ajusté sa cible de 75 à 64 euros sur l'éditeur de jeux vidéo qui préparerait depuis un certain temps déjà "un grand événement" en vue d'annoncer jusqu'à une vingtaine de nouveaux jeux... Pour l'aspect spéculatif du dossier, Benchmark affirmait récemment dans une note que la société des frères Guillemot pourrait bien être acquise, même si elle ne recherche pas activement une vente... L'équipe de recherche de l'établissement new-yorkais, qui a rehaussé à 'conserver' son opinion sur le dossier, indique se concentrer sur une opportunité de croissance 2023-2024 "plus encourageante" mais n'écarte pas un scénario de prise de contrôle ("possible") compte tenu des tendances actuelles de consolidation dans le secteur et de la mauvaise gestion récente au sein du groupe. Les derniers accords, notamment Take-Two/Zynga et Microsoft/Activision Blizzard, fournissent un plancher de valorisation pour Ubisoft. Benchmark évoquait un potentiel prix d'acquisition d'environ 65 euros par titre.

De son côté, Citi qui reste à l'achat affirmait qu'Ubisoft restait un "contentious call" car les investisseurs sont sceptiques quant à sa capacité à livrer les jeux dans les délais et dans les budgets prévisionnels, mais le groupe devient plus fiable, comme le montre sa dernière série de résultats...