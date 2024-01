Ubisoft : encore en forte baisse, au plus bas depuis près d'un an

(Boursier.com) — Nouvelle baisse appuyée pour Ubisoft qui perd 5,1% à 19,8 euros en matinée, sur un plancher de près d'un an. Hier, Cantor Fitzgerald a débuté le suivi du dossier avec un avis 'neutre' et une cible de 25 euros. Le broker voit un potentiel de hausse limité à court terme sur les estimations du consensus et estime que l'éditeur de jeux vidéo semble cher par rapport à ses pairs sur certains indicateurs. L'analyste est positif sur les perspectives à long terme alors qu'Ubisoft progresse dans sa stratégie axée sur les franchises principales et les 'méga-marques', mais affirme qu'il lui reste encore "beaucoup de travail à faire".