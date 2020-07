Ubisoft : encore du rouge

(Boursier.com) — La pression reste forte sur Ubisoft qui perd encore plus de 3% à 71,2 euros dans les premiers échanges à Paris. Plusieurs analystes ont revu leur copie sur le dossier depuis hier à l'image de la SocGen et de Jefferies qui ont dégradé leur recommandation après que l'éditeur de jeux-vidéo eut annoncé le départ de plusieurs cadres dirigeants, dont Serge Hascoët, directeur de la création et considéré comme le numéro deux du groupe. Yannis Mallat, dirigeant des studios canadiens d'Ubisoft, et Cécile Cornet, responsable monde des ressources humaines, ont également quitté leur fonction après la conclusion d'une enquête interne sur fond d'accusations de harcèlement sexuel au sein de la société.

La présentation et l'annonce de la date de sortie de plusieurs jeux ont également déçu la communauté comme l'explique Charles-Louis Planade, analyste chez Midcap Partners : "Ubisoft n'a confirmé les dates de sortie que de trois titres triple A sur les cinq précédemment annoncés pour son exercice fiscal 2020-2021 et n'a donné aucune nouvelle du prochain Rainbow Six ou de sa nouvelle licence Gods and Monsters".

En repli pour la quatrième séance consécutive, le titre affiche encore une progression d'environ 20% depuis le premier janvier contre une baisse de 15% pour le CAC40.