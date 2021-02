Ubisoft : encore des doutes ?

Crédit photo © Ubisoft

(Boursier.com) — Ubisoft recule de 1% ce mercredi à 73,88 euros, alors que le broker Exane BNP Paribas a dégradé le dossier à 'neutre' avec un objectif de cours de 80 euros. L'éditeur de jeux vidéo a été dernièrement sanctionné en bourse malgré un troisième trimestre record avec plus d'un milliard de net bookings. Le groupe a en en revanche resserré vers le bas ses objectifs 2020-2021. Si la pandémie de coronavirus a permis de stimuler la demande auprès de joueurs contraints de rester chez eux, elle a également retardé le développement de nouveaux jeux vidéo, et conduit Ubisoft, face aux difficultés du télétravail en octobre dernier, à décaler les sorties de Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine sur l'exercice 2021-2022.

Pour l'année à venir, le groupe s'est contenté d'indiquer à ce stade une nouvelle croissance de ses revenus avec des messages qui incitent clairement à la prudence quant au niveau de rentabilité, expliquait dernièrement Midcap Partners. 2021-2022 pourrait donc confirmer son statut d'année de transition.