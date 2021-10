Ubisoft : encore des ajustements

(Boursier.com) — Ubisoft remonte de 1,1% à 48,25 euros ce midi sur la place parisienne ce vendredi, alors que le broker Jefferies est repassé à l''achat' sur le groupe de jeux video en ajustant sa cible de 61 à 60 euros. Berenberg avait déjà précisé son objectif sur le dossier de 74 à 72 euros, tout en restant à l'achat. A 'surpondérer' sur l'éditeur de jeux vidéo, JP Morgan s'est montré plus prudent et a abaissé dernièrement sa cible de 84 à 70 euros. Far Cry 6, qui vient de sortir, est "quelque peu à la traîne" par rapport à l'opus précédent et pourrait finir par être un jeu de "catégorie B" en termes de succès commercial, écrit le broker... JPM a réduit ses estimations de ventes pour l'ensemble de l'année de 10 millions à 7 millions d'unités et abaisse ses prévisions d'Ebit pour l'année fiscale 2022 de 13%, pour les ramener dans le bas de la fourchette des prévisions de la société.

Bien qu'il y ait un risque de faiblesse à court terme, JPM pense toujours qu'Ubisoft est en mesure d'afficher une croissance annuelle de son chiffre d'affaires proche de 10% à moyen terme, grâce à la croissance du secteur et aux gains de parts de marché qui contribueront à l'expansion des marges...