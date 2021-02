Ubisoft : en hausse malgré le report du nouveau 'Prince of Persia'

Ubisoft : en hausse malgré le report du nouveau 'Prince of Persia'









Crédit photo © Ubisoft

(Boursier.com) — Ubisoft avance de 0,5% à 85 euros alors que l'éditeur de jeux vidéo a annoncé le nouveau report du prochain remake de 'Prince of Persia', attendu initialement pour le mois de mars. Le groupe n'a pas fourni de nouvelle date de sortie. Midcap Partners explique qu'avec un prix affiché plus faible qu'un 'AAA', et absent des nouvelles consoles, ce jeu possède un potentiel significativement inférieur à ce qu'est en train de réaliser 'AC Valhalla' ou ce que pourrait réaliser le futur 'Far Cry 6'. Un report à relativiser donc. Avec une parité euro dollar actuellement autour de 1,20$, un line-up à priori léger malgré les décalages récupérés et des effets de base liés au confinement sur l'exercice 2020-2021, le groupe ne devrait enregistrer qu'une croissance limitée cette année. Le courtier reste ainsi 'neutre' sur le titre avec un objectif de 75 euros. Jefferies ('acheter') a de son côté revalorisé le dossier de 93 à 102 euros.

Message à l'attention des fans de Prince of Persia : pic.twitter.com/cwTBahKf2u >— Ubisoft FR (@UbisoftFR), via Twitter