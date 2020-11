Ubisoft : en forme

Ubisoft : en forme









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ubisoft surperforme le marché ce jeudi, en hausse de 2,4% à 82,1 euros. Berenberg a revalorisé le dossier de 80 à 85 euros tout en confirmant son avis 'achat' alors que Kepler Cheuvreux a porté sa cible de 65 à 75 euros ('conserver'). Le marché est assez partagé sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 14 analystes sont positifs, 11 à 'conserver' et 2 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 81,91 euros.

Par ailleurs, la société Baillie Gifford & Co, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 30 octobre, le seuil de 5% du capital de la société et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 6.171.004 actions Ubisoft, représentant autant de droits de vote, soit 5,0002% du capital et 4,56% des droits de vote. Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions sur le marché.