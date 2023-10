Ubisoft en confiance pour le reste de l'année

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires IFRS15 d'Ubisoft au 2e trimestre de l'exercice 2023-2024 s'élève à 547,1 millions d'euros, en hausse de +32,5% (+35,9% à taux de change constants), par rapport aux 413 ME réalisés au 2e trimestre 2022-2023.

Le chiffre d'affaires IFRS15 au 1er semestre s'élève à 836 ME, en hausse de 14,3% (16,7% à taux de change constants) par rapport aux 731,2 ME réalisés au 1er semestre 2022-23.

Le 'net bookings' du 2e trimestre 2023-24 s'élève à 554,8 ME, en hausse de 36,6% (40,1% à taux de change constants) par rapport aux 406,1 ME réalisés au 2e trimestre 2022-23. Le net bookings au 1er semestre 2023-24 s'élève à 822,4 ME, en hausse de 17,6% (20,1% à taux de change constants) par rapport aux 699,4 ME réalisés au 1er semestre 2022-23.

Le résultat opérationnel non-IFRS s'élève à 43,5 ME (-139 ME au 1er semestre 2022-23).

Le résultat net non-IFRS part du Groupe s'élève à 1,7 ME, soit un résultat par action (dilué) non-IFRS de 0,01 euro. Ils étaient respectivement de -111 ME et -0,93 euro sur le 1er semestre 2022-2023.

Le résultat net IFRS part du Groupe ressort à -34,3 ME, soit un résultat par action (dilué) IFRS de -0,28 euro. Ils étaient respectivement de -190,1 ME et -1,58 euros sur le 1er semestre 2022-2023.

Situation financière

La consommation de trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS s'élève à 261,3 ME au 1er semestre 2023-24 (68,3 ME au 1er semestre 2022-20 23). Ceci reflète une capacité d'autofinancement non-IFRS à -188,7 ME (-292,5 ME au 1er semestre 2022-23) et une hausse du BFR non-IFRS de 72,6 ME (contre une baisse de 224,1 ME au 1er semestre 2022-2023) notamment en raison de l'impact de nos nouvelles sorties sur les créances clients à la fin du semestre.

Au 30 septembre 2023, les fonds propres s'élèvent à 1,579 MdE et l'endettement net non-IFRS s'établit à 881 ME par rapport à un endettement net de 331 ME au 30 septembre 2022 (l'endettement net IFRS s'élève à 1,183 MdE, dont 302 ME liés au retraitement comptable IFRS16). Au 30 septembre 2023, la trésorerie et équivalents de trésorerie s'établit à 1,305 MdE, en baisse sur un an.

Perspectives

Le plan de réduction des coûts est en bonne voie avec une base de coûts fixes pour le 1er semestre de l'exercice 2023-2024 d'environ 0,8 MdE, en baisse de -7% par rapport à l'année précédente, représentant une diminution d'environ 65 ME.

Le net bookings pour le 3e trimestre 2023-24 est attendu à environ 610 ME.

Sur l'exercice 2023-2024, la surperformance enregistrée au 2e trimestre et la bonne dynamique actuelle des marques d'Ubisoft renforcent la confiance pour le reste de l'année.

La société est donc en mesure de confirmer ses prévisions de forte croissance du net bookings et de résultat d'exploitation non-IFRS d'environ 400 ME et ce, sans sortir le grand jeu initialement prévu au cours du 4e trimestre de l'exercice en cours.

La société a décidé de lancer cet autre grand jeu au cours de l'exercice 2024-2025, afin de maximiser sa création de valeur.

Le line-up pour le reste de l'année fiscale comprend, du côté premium, Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Nexus VR, Avatar: Frontiers of Pandora, Just Dance 2024 edition, Prince of Persia The Lost Crown et Skull and Bones, dont la sortie est prévue au 4e trimestre 2023-2024. Du côté des jeux free-to-play, Rainbow Six Mobile, The Division Resurgence et XDefiant sortiront également avant la fin de l'exercice en cours.

"Si l'on se projette dans l'avenir, la dynamique favorable actuelle renforce la confiance pour le reste de l'exercice ainsi que pour l'exercice prochain. Nous sommes impatients d'apporter notre lineup à venir aux joueurs, et ainsi continuer à élargir notre audience et développer une activité de plus en plus récurrente grâce à nos grandes marques et à nos services Live, en ligne avec nos axes stratégiques", indique Yves Guillemot, co-fondateur et Directeur général.