Ubisoft : Emmanuel Martin succède à Marie-Sophie de Waubert comme Vice-Président Affaires Corporatives

(Boursier.com) — Ubisoft nomme Emmanuel Martin au poste de Vice-Président Affaires Corporatives pour la France, la Chine, l'Inde et les relations avec l'Union Européenne, en remplacement de Marie-Sophie de Waubert qui a été récemment nommée au poste de Directrice Générale du studio Ubisoft Paris.

Chez Ubisoft, Emmanuel Martin aura à développer la stratégie des affaires publiques et institutionnelles du Groupe sur des territoires clés.

Avant de rejoindre Ubisoft, Emmanuel Martin occupait depuis 2012 le poste de Délégué Général du Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs (SELL), organisme en charge de la promotion de l'industrie du jeu vidéo en France. A ce titre, il était également Directeur Général de la Paris Games Week (PGW), devenu le premier salon de jeu vidéo en France et le deuxième en Europe. Au cours de ces années, il a acquis une vision stratégique des affaires publiques ainsi qu'une connaissance solide de l'industrie du jeu vidéo et du numérique. Très impliqué dans le secteur, il a fait partie en 2016 des membres fondateurs de l'association France Esports qui rassemble la globalité de l'écosystème esport français. Administrateur et représentant du système européen PEGI (Pan European Game Information) en France, il a été depuis 2008 membre du comité de pilotage du collectif PédaGoJeux qui oeuvre à la sensibilisation des parents à l'univers des jeux vidéo. Il est aussi membre du Comité des experts Jeune public du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel.