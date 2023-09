Ubisoft : du nouveau au Conseil d'administration

(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale d'Ubisoft s'est réunie le 27 septembre à Paris, sous la présidence d'Yves Guillemot, Président du Conseil d'administration et Directeur Général. Lors de cette Assemblée, les actionnaires présents ou représentés détenaient au total 78,97% des actions en circulation.

Toutes les résolutions ont été approuvées, reflétant le large soutien des actionnaires et leur confiance dans la stratégie d'Ubisoft.

Les actionnaires ont notamment voté la nomination de deux nouvelles administratrices indépendantes, Katherine Hays et Olfa Zorgati. Ubisoft leur souhaite la bienvenue au sein de son Conseil d'administration et se réjouit de pouvoir bénéficier de leurs expertises et expériences respectives, qui contribueront à soutenir la stratégie et le développement d'Ubisoft dans les années à venir.

Les actionnaires ont également renouvelé les mandats de Corinne Fernandez-Handelsman et Belén Essioux-Trujillo en tant qu'administratrices indépendantes.

En s'appuyant sur ces nominations et sur le renouvellement de certains administrateurs au cours des dernières années, Ubisoft continue de renforcer son Conseil d'administration pour bénéficier de profils de haut niveau qui apportent un large éventail de compétences et d'expertises, en particulier dans les jeux vidéo, la finance, les ressources humaines et la gestion d'organisations d'envergure. Le Conseil d'administration est constitué à 55% d'indépendants.

Le Conseil d'administration souhaite une nouvelle fois exprimer sa gratitude envers les deux administrateurs indépendants sortants, Florence Naviner, Présidente sortante du Comité d'audit et des risques, et Didier Crespel, administrateur référent, pour leur engagement de longue date. Claude France, qui a rejoint le conseil d'administration en juillet 2022 pour y apporter son expertise numérique et technologique ainsi que son expérience en matière de gestion de grandes entreprises, a été nommée administratrice référente et Présidente du Comité d'audit et des risques.