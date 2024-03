Ubisoft : du jamais vu !

(Boursier.com) — Rien ne va plus pour Ubisoft en Bourse. En repli marqué de 3,25% à 19,5 euros, le titre de l'éditeur de jeux-vidéo aligne une quinzième séance consécutive dans le rouge, la plus longue série baissière de son histoire. Pendant que le CAC40 évolue sur des plus hauts historiques, le groupe de la famille Guillemot porte ses pertes depuis le début de l'année à près de 15%. La pression vendeuse du jour peut être reliée à l'annonce, par Euronext, de la prochaine sortie du titre du CAC Next 20 et du CAC Large 60 à la suite de sa révision trimestrielle des indices.