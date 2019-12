Ubisoft : dopé par Morgan Stanley

(Boursier.com) — Ubisoft prend la tête du SBF120 à l'ouverture du marché parisien à la faveur d'un gain de 3,4% à 56,6 euros. L'éditeur de jeux-vidéo bénéficie du soutien de Morgan Stanley qui est passé de 'pondération en ligne' à 'surpondérer' sur la valeur tout en rehaussant sa cible de 60 à 80 euros.

Selon le courtier américain, le risque baissier apparaît désormais limité alors que le potentiel haussier pourrait être important si l'exécution s'améliore. Le principal facteur à l'origine de la faible performance sur l'exercice 2020 a été l'exécution de l'entreprise et non les pressions potentielles à l'échelle de l'industrie, de sorte que les raisons de l'avertissement sur les bénéfices d'octobre sont probablement temporaires et réparables, souligne MS.