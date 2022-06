Ubisoft : dévoile sa technologie Snowdrop à Annecy

(Boursier.com) — Du 14 au 17 juin 2022, Ubisoft sera présent au Festival International du Film d'Animation d'Annecy (MIFA) pour présenter des démonstrations exclusives de son moteur de jeux Ubisoft Snowdrop, l'une des technologies de création et d'animation les plus en pointe dans l'industrie du divertissement. Les participants du MIFA auront l'occasion de rencontrer des experts d'Ubisoft et d'en apprendre davantage sur certaines des fonctionnalités les plus innovantes de cette technologie, conçue pour donner la puissance et la flexibilité exigée par les créateurs pour produire facilement des mondes et animations réalistes.

Le moteur de jeu Snowdrop a créé par Ubisoft Massive à Malmö en Suède pour répondre aux besoins des équipes de développement du studio. Aujourd'hui, cette technologie est utilisée par de nombreux studios d'Ubisoft à travers le monde, dont Ubisoft Annecy. La présence d'Ubisoft au plus grand évènement mondial dédié à l'animation reflète la volonté de l'entreprise d'accélérer et de renforcer son leadership technologique.

La philosophie du moteur Snowdrop est de privilégier la qualité à la quantité. Sa suite d'outils offre une vitesse d'itération maximale et des temps de compilation courts. Elle permet aux développeurs et aux artistes d'expérimenter et de prototyper plus rapidement. Snowdrop utilise un système unique de "node graphs" qui permet de s'adapter facilement à de nouvelles idées. Doté d'un puissant moteur de rendu, Snowdrop a prouvé sa polyvalence en donnant vie à des jeux de différents genres, tels que Tom Clancy's The Division, à Mario+Rabbids : Kingdom Battle et The Settlers. Snowdrop donnera aussi vie aux prochains jeux Star Wars et Avatar: Frontiers of Pandora réalisés par Ubisoft.

Ubisoft Annecy crée un pôle d'innovation pour accélérer la R&D à Annecy

Ubisoft poursuit son objectif de créer la meilleure expérience possible à ses développeurs en inaugurant un pôle de recherche et d'innovation à Ubisoft Annecy, chargé de développer des technologies de pointe pour créer les jeux du futur.

Berceau du jeu Riders Republic, Ubisoft Annecy a déjà contribué à de nombreuses innovations technologiques majeures telles que des animations biomécaniques simulées en temps réel, des outils de génération procédurale de monde ouvert avancés, ou des jeux massivement multijoueur accueillant 64 joueurs simultanés, entre autres.