Ubisoft : des pertes mais un titre qui grimpe

(Boursier.com) — Ubisoft est tombé dans le rouge sur le premier semestre de son exercice 2022-2023, ce qui n'empêche pas le titre de progresser de 2,4% à 26,9 euros en début de séance à Paris. L'éditeur de jeux vidéo, qui a été confronté à des retards, des annulations de projets et à une forte concurrence dans le secteur, a essuyé une perte nette de 190,2 millions d'euros sur le semestre contre un léger bénéfice de 1,6 million d'euros à la même période l'an dernier. Le net bookings du 2e trimestre a atteint 406,1 ME, en hausse de +3,6% (-1% à taux de change constants) et le chiffre d'affaires IFRS15 s'est établi ) 413 ME, en augmentation de +3,6% (-1,1% à taux de change constants),

"Les résultats du premier semestre reflètent notamment l'amortissement accéléré de la R&D, y compris pour les projets annulés déjà annoncés", a souligné Frédérick Duguet, directeur financier d'Ubisoft. Ubisoft avait déclaré en juillet, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes, qu'elle poursuivait l'optimisation de ses coûts, révélant l'annulation de jeux tels que Splinter Cell VR et Ghost Recon Frontline.

Ubisoft a néanmoins confirmé son objectif de croissance significative du net bookings ainsi que son objectif de résultat d'exploitation non-IFRS d'environ 400 ME.

Ce maintien de la guidance montre qu'une grande partie des risques d'exécution ont peut-être été réalisés, selon Benchmark, qui a rehaussé sa recommandation sur le titre à 'acheter'. Les revenus supérieurs aux attentes reflètent principalement la reconnaissance accélérée de l'accord de licence avec Netflix. Le broker estime que le sentiment négatif des investisseurs a peut-être atteint un sommet.

Citi ('acheter') note que si la perte opérationnelle est ressortie plus élevée que prévu, la société a réitéré ses prévisions, "donc le raté du premier semestre ne nous semble pas significatif". Ces résultats "devraient être bien perçus" dans un contexte de faible performance du cours de l'action ces derniers jours.