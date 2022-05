Ubisoft : déception !

(Boursier.com) — Douche froide pour les actionnaires d'Ubisoft avec une action qui perd plus de 4% à 40 euros à l'ouverture du marché parisien. Si le titre bénéficie depuis plusieurs mois d'une vague spéculative, l'éditeur de jeux-vidéo a déçu sur son quatrième trimestre fiscal et ses prévisions sont également jugées décevantes par la communauté financière. L'entreprise de la famille Guillemot vise sur l'exercice 2022-2023 une croissance significative du net bookings et un résultat opérationnel non-IFRS aux alentours de 400 ME.

"Nous entrons dans une nouvelle phase pluriannuelle de croissance significative de notre net bookings, soutenue par la progression significative de nos investissements au cours des dernières années", a déclaré Yves Guillemot, le patron d'Ubisoft. "Nous prévoyons une progression significative de notre résultat opérationnel à partir de l'exercice 2023-2024".

Citi ('acheter') parle d'un "ensemble de résultats décevant", avec des réservations nettes au 4ème trimestre légères par rapport aux prévisions et donc juste au bas de la guidance fournie par le groupe. Le bénéfice opérationnel 2021-2022 est également ressorti 'léger', "ce qui en soi serait probablement correct", mais s'accompagne de faibles perspectives. La question est désormais de savoir dans quelle mesure les investisseurs sont prêts à accepter les pressions sur les marges, soit en raison de la perspective d'une amélioration en 2024, soit en raison du potentiel de fusions et acquisitions. Cowen ('performance du marché') note que les revenus et le résultat opérationnel de l'exercice clos n'ont pas atteint ses prévisions ni celles du consensus alors que "le combat se poursuit".

Morgan Stanley ('surpondérer') explique pour sa part que les investisseurs devront attendre encore un an pour "voir le fruit" des importants investissements en R&D de l'entreprise à la suite de résultats annuels insuffisants et d'une guidance 'soft'. La promesse de la confiture demain" ne suffira probablement pas à soutenir l'action étant donné la révision négative du consensus de près de 20% attendue pour l'exercice en cours. Cependant, Morgan Stanley "prendrait une profonde inspiration" pour patienter et souligne que le consensus pour l'exercice 2024 semble réalisable.