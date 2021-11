Ubisoft : dans les petits papiers d'un analyste

(Boursier.com) — Les Smallcaps ont globalement bien surmonté les incertitudes cette année mais l'exercice 2022 pose le défi d'un resserrement des conditions financières, de l'inflation ou d'une pandémie plus robuste, indique UBS... Les valorisations des petites capitalisations européennes sont revenues à des niveaux attrayants compte tenu de la récente correction, souligne la banque suisse, tandis que le mouvement de reprise plaide en faveur de l'Europe par rapport aux États-Unis, les petites capitalisations européennes remontant par rapport à leurs plus bas niveaux des 10 dernières années.

Dans une note, UBS en profite pour mettre à jour sa liste de Smallcaps favorites sur le Vieux continent. Parmi les valeurs qui intègrent cette liste, on trouve le Français Ubisoft ainsi que Barry, CTP, Datwyler et National Express.