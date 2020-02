Ubisoft dans le calme, 3ème trimestre rassurant

(Boursier.com) — Ubisoft reste assez stable en bourse ce vendredi autour des 72 euros, au lendemain de sa publication financière. Les spécialistes de la place restent positifs dans l'ensemble, avec 16 avis acheteurs recensés par Bloomberg, contre 7 à conserver et un seul à la vente. JP Morgan reste à 'surpondérer' avec une cible de 85 euros. La Société Générale maintient également son opinion d'achat, et porte sa cible de 83 à 85 euros. Barclays, à 'pondération en ligne', relève son objectif de 60 à 69,5 euros. Jefferies juge pour sa part que les revenus supérieurs aux attentes du troisième trimestre impliquent que les prévisions de l'exercice sont sécurisées, et fournissent une mise à jour positive pour l'éditeur de jeux vidéo avant un exercice 2021 crucial. KeyBanc relativise et juge que ce dépassement des attentes est à rapporter à des ambitions conservatrices.

Le groupe a publié son chiffre d'affaires du troisième trimestre fiscal 2019-20, clos le 31 décembre 2019. Le chiffre d'affaires IFRS15 du troisième trimestre 2019-20 s'élève à 416,2 ME, en baisse de 25,9% (-27,1% à taux de change constants) par rapport aux 562 ME réalisés au troisième trimestre 2018-19. Le chiffre d'affaires IFRS15 des neuf premiers mois 2019-20 s'élève à 1.113,7 ME, en baisse de 16,2 % (-17,9% à taux de change constants) par rapport aux 1.329 ME réalisés sur les neuf premiers mois 2018-19. Le net bookings du troisième trimestre 2019-20 s'élève à 455,5 ME, supérieur à l'objectif d'environ 410 ME et en baisse de 24,8% (-26% à taux de change constants) par rapport aux 605,8 ME réalisés au troisième trimestre 2018-19.

Le net bookings des neuf premiers mois 2019-20 s'élève à 1.116,6 ME, en baisse de 17,4% (-19% à taux de change constants) par rapport aux 1.351,9 ME réalisés sur les neuf premiers mois 2018-19.

Le net bookings du quatrième trimestre 2019-20 est attendu aux alentours de 333 ME, en baisse d'environ 50% par rapport au quatrième trimestre 2018-19. Ubisoft confirme ses objectifs pour l'exercice 2019-20, à savoir un net bookings d'environ 1.450 ME et un résultat opérationnel non-IFRS compris entre 20 et 50 ME. Le groupe confirme par ailleurs ses objectifs pour l'exercice 2020-21, tablant sur un net bookings d'environ 2.600 ME et un résultat opérationnel non-IFRS d'environ 600 ME.