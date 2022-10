Ubisoft confirme son objectif de résultat d'exploitation

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires IFRS15 d'Ubisoft au 2e trimestre 2022-23 s'élève à 413 millions d'euros, en hausse de +3,6% (-1,1% à taux de change constants), par rapport aux 398,5 ME réalisés au 2e trimestre 2021-22.

Le chiffre d'affaires IFRS15 au 1er semestre 2022-23 s'élève à 731,2 ME, en baisse de -2,7% (7,1% à taux de change constants) par rapport aux 751,3 ME réalisés au 1er semestre 2021-22.

Le net bookings du 2e trimestre 2022-23 s'élève à 406,1 ME, en hausse de +3,6% (-1% à taux de change constants) par rapport aux 392,1 ME réalisés au 2e trimestre 2021-22.

Le net bookings au 1er semestre 2022-23 s'élève à 699,4 ME, en baisse de 2,6% (7,0% à taux de change constants) par rapport aux 718,2 ME réalisés au premier semestre 2021-22.

Le résultat opérationnel non-IFRS s'élève à -139 ME versus les 44,1 ME réalisés au 1er semestre 2021-22.

Le résultat net non-IFRS part du Groupe s'élève à -111 ME, soit un résultat par action (dilué) non-IFRS de -0,93 euro. Ils s'étaient respectivement élevés à 29,6 ME et 0,23 euro sur le premier semestre 2021-22.

Le résultat net IFRS part du Groupe ressort à -190,1 ME, soit un résultat par action (dilué) IFRS de -1,58 euro. Ils s'élevaient respectivement à 0,9 ME et 0,01 euro sur le 1er semestre 2021-22.

Flux de trésorerie

La consommation de trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS s'élève à 68,3 ME (contre une consommation de 288,6 ME au 1er semestre 2021-22). Ceci reflète une capacité d'autofinancement non-IFRS à (292,5) ME (contre (225,1) ME au premier semestre 2021-22) et une baisse du BFR non-IFRS de 224,1 ME (contre une hausse de 63,5 ME au premier semestre 2021-22).

Au 30 septembre 2022, les fonds propres s'élèvent à 1,787 MdE et l'endettement net non-IFRS s'établit à 331 ME par rapport à un endettement net de 261 ME au 30 septembre 2021 (l'endettement net IFRS s'élève à 658 ME, dont 327 ME liés au retraitement comptable IFRS16). Au 30 septembre, la trésorerie et équivalents de trésorerie s'établit à 1,530 MdE, en hausse sur 1 an.

Perspectives

Le net bookings pour le 3e trimestre 2022-23 est attendu à environ 830 ME.

Pour l'exercice 2022-23, Ubisoft confirme son objectif de croissance significative du net bookings. Le 2e semestre s'appuiera sur les piliers suivants :

- Les lancements de Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope, Just Dance 2023 Edition, Skull and Bones, les premières initiatives free-to-play ainsi qu'une expansion pour Far Cry 6 et du contenu additionnel pour nos jeux Live, dont la saison 4 de la Year 7 de Rainbow Six Siege.

- L'impact significatif du partenariat de licensing sur mobile, pour lequel la grande majorité de la reconnaissance sera comptabilisée au second semestre de l'exercice 2022-23.

- L'impact favorable de change.

La société confirme également son objectif de résultat d'exploitation non-IFRS d'environ 400 ME.