(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires IFRS15 d'Ubisoft au 1er trimestre 2023-2024 s'élève à 288,9 millions d'euros, en baisse de -9,2% (-8,2% à taux de change constants) par rapport aux 318,2 ME réalisés au 1er trimestre 2022-23.

Le net bookings du 1er trimestre 2023-24 s'élève à 267,7 ME, supérieur à l'objectif d'environ 240 ME et en baisse de -8,7% (-7,7% à taux de change constants) par rapport aux 293,3 ME réalisés au 1er trimestre 2022-23.

Perspectives

Le net bookings du 2e trimestre 2023-24 est attendu aux alentours de 350 ME.

Ubisoft confirme ses objectifs financiers. Le groupe prévoit une forte croissance du net bookings et un résultat opérationnel non-IFRS d'environ 400 ME.

Le line-up de l'exercice 2024 comprend 'Assassin's Creed Mirage', 'Avatar: Frontiers of Pandora', 'Rainbow Six Mobile', 'The Division Resurgence', un autre grand jeu, ainsi que 'Just Dance' 24 Edition, 'Prince of Persia The Lost Crown', 'Skull and Bones', 'The Crew Motorfest et XDefiant'.

"Au cours de ce 1er trimestre, nous avons livré une performance supérieure aux attentes et avons continué de progresser sur les deux piliers de notre stratégie, à savoir l'élargissement significatif de notre audience et la croissance de nos revenus récurrents. Lors de la très appréciée conférence Ubisoft Forward, nous avons présenté des jeux tirés de grandes marques ainsi que des expériences Live prometteurs, nous positionnant favorablement pour les mois et les années à venir", commente Yves Guillemot, co-fondateur et Directeur général d'Ubisoft.