Ubisoft confirme ses objectifs financiers

(Boursier.com) — Ubisoft publie ses résultats pour l'exercice 2022-23. Le chiffre d'affaires IFRS 15 du quatrième trimestre 2022-23 s'élève à 310,7 ME, en baisse de 56,1% (-56,7% à taux de change constants) par rapport aux 708 ME réalisés au quatrième trimestre 2021-22. Le chiffre d'affaires IFRS 15 2022-23 s'élève à 1 814,3 ME, en baisse de -14,6% (-17,4% à taux de change constants) par rapport aux 2.125,2 ME réalisés en 2021-22.

Le net bookings du quatrième trimestre 2022-23 s'élève à 313,2 ME, en baisse de -52,8% (-53,5% à taux de change constants) par rapport aux 664,2 ME réalisés au quatrième trimestre 2021-22. Le net bookings 2022-23 s'élève à 1.739,5 ME, en baisse de -18,3% (-21% à taux de change constants) par rapport aux 2 128,5 ME réalisés en 2021-22.

Principaux éléments du compte de résultat

Le résultat opérationnel non-IFRS s'élève à (500,2) ME, contre 407,6 ME réalisés en 2021-22.

Le résultat net non-IFRS part du Groupe s'élève à (400) ME, soit un résultat par action (dilué) non-IFRS de (3,30) euros. Ils s'élevaient respectivement à 269,0 MEUR et 2,11 euros sur l'exercice 2021-22.

Le résultat net IFRS part du Groupe ressort à (494,2) ME, soit un résultat par action (dilué) IFRS de (4,08) euros. Ils s'élevaient respectivement à 79,1 ME et 0,65 euro sur l'exercice 2021-22.

Principaux éléments de flux de trésorerie

La consommation de trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS s'élève à 354,2 ME en 2022-23 (contre une consommation de 191,6 ME en 2021-22). Ce chiffre reflète une capacité d'autofinancement non-IFRS à (227,3) ME (contre (55) ME en 2021-22) et une hausse du BFR non-IFRS de 126,9 ME (contre une hausse de 136,6 ME en 2021-22). Au 31 mars 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'établissent à 1.465 ME, en hausse sur un an.

Principaux éléments de bilan et de liquidités

Au 31 mars 2023, les fonds propres du Groupe s'élèvent à 1.479 ME et l'endettement net non-IFRS s'élève à 662 ME par rapport à 283 ME au 31 mars 2022.

L'endettement net IFRS s'élève à 971 ME au 31 mars 2023, dont 309 ME liés au retraitement comptable IFRS 16.

Perspectives

Le net bookings du premier trimestre 2023-24 est attendu aux alentours de 240 ME.

Exercice 2023-24

Le groupe confirme ses objectifs financiers de forte croissance du net bookings et son objectif de résultat opérationnel non-IFRS de l'ordre de 400 ME.

Yves Guillemot, co-fondateur et Directeur général, déclare : " L'exercice 2022-23 a été conforme à nos objectifs financiers révisés. Bien que l'année écoulée ait été difficile pour l'industrie et pour Ubisoft, elle fut une année pivot pour le Groupe. Nous avons renforcé notre focus stratégique sur les opportunités les plus porteuses, lancé un plan important de réduction des coûts et donné du temps supplémentaire pour le développement de notre solide pipeline de contenus. Dans le cadre de la réallocation progressif de notre capital, nous prévoyons notamment d'augmenter le nombre de talents travaillant sur la marque Assassin's Creed de 40% au cours des prochaines années. Nos équipes avancent sur chacun des fronts et notre objectif est de proposer aux joueurs, sur l'exercice 2023-24 et au-delà, des expériences de jeu passionnantes, premium et free-to-play, sur toutes les plateformes. Le développement du line-up de cette année progresse bien avec des grandes marques comme Assassin's Creed, Avatar, Rainbow Six et The Division, ainsi que des jeux Live persistants, avec des titres comme Skull and Bones, The Crew Motorfest et XDefiant. Nous dévoilerons plus d'information lors de notre prochain évènement Forward. Le modèle de développement unique d'Ubisoft repose sur un processus de design itératif robuste, qui a fait ses preuves pour pénétrer le segment des mondes ouverts et celui des services Live, et que nous appliquons au free-to-play. Maitriser les savoir-faire du free-to-play est un vrai challenge et, s'il convient de rester prudent, les évolutions récentes sont toutefois encourageantes. Elles indiquent que nous sommes sur la bonne voie pour porter nos marques auprès d'une audience plus large. La bêta fermée de XDefiant a attiré plus d'un million de joueurs avec une forte audience, des commentaires positifs de la communauté et des indicateurs de rétention favorables. Nous comptons également sur Rainbow Six Mobile et sur The Division Resurgence pour illustrer nos progrès et nous sommes heureux de constater que la communauté a réservé un accueil favorable à la présentation du gameplay de The Division Heartland. Conformément à notre engagement, nous réalisons des progrès itératifs visibles sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour franchir les prochaines étapes qui nous permettront, à terme, de percer sur ce marché important."

Yves Guillemot conclut : "Les perspectives de l'industrie sont prometteuses et offrent à Ubisoft une opportunité unique de transformer ses marques en de véritables phénomènes mondiaux tout en développant un modèle économique de plus en plus récurrent. Au cours des 3 dernières années, nous avons apporté des évolutions significatives à notre organisation et nous continuerons de l'adapter à un environnement en constante évolution. Dans le futur, Ubisoft s'appuiera sur le talent de ses équipes, sur ses franchises appréciées des joueurs, sur la fiabilité de ses technologies, ainsi que sur un solide bilan financier."

Assemblée générale annuelle

L'assemblée générale annuelle d'Ubisoft se tiendra le 27 septembre 2023. La Société proposera à ses actionnaires les résolutions habituelles, notamment sur l'évolution de la composition du Conseil d'administration.

Afin de préparer cette assemblée générale, le Conseil d'administration d'Ubisoft s'appuiera sur le processus mis en place par, et les recommandations du, Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance. Celui-ci veille notamment à ce que la gouvernance d'Ubisoft soit conforme aux meilleures pratiques de place et aux axes stratégiques de la Société. Ce processus continu reflète l'importance que le Conseil d'administration accorde au fait de disposer en permanence des meilleures compétences, expériences et expertises pour guider et superviser Ubisoft dans un secteur en évolution rapide.

Intelligence artificielle (IA) générative

Alors que le monde adopte l'IA générative à un rythme record, la GDC 2023 a démontré son immense potentiel pour transformer en profondeur les industries créatives. Ubisoft est particulièrement bien placé pour mener cette transformation, avec une solide expertise en matière de technologie, plus de 20 ans de data et d'actifs propriétaires, et un riche portefeuille de jeux. En interne, l'adoption initiale est rapide, avec des créateurs et des développeurs de tous niveaux qui expérimentent cette technologie et tirent parti de l'essor de l'IA générative. Avec eux, Ubisoft met en place un cadre responsable, axé sur la gestion des talents et l'utilisation équitable. En parallèle, les équipes s'appuient sur des années d'efforts de R&D dans les applications d'IA et de Machine Learning, notamment grâce à La Forge, pour identifier les meilleures utilisations et exploiter la puissance de cette technologie, et ce de manière à avoir un impact positif sur la créativité, les workflows et l'expérience des joueurs.