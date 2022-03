Ubisoft : collabore avec Jean-Jacques Annaud

(Boursier.com) — Ubisoft collabore avec le réalisateur Jean-Jacques Annaud et la société de production Pathé, pour la création d'un escape game en réalité virtuelle lié au film 'Notre-Dame Brûle', qui retrace le sauvetage historique de Notre-Dame de Paris, lors de l'incendie de 2019. Le jeu sera proposé à l'ensemble des opérateurs partenaires dans le monde à partir de fin avril 2022...

Dans ce jeu collaboratif, les joueurs incarneront des pompiers, chargés de sauver les trésors de la cathédrale puis de s'élever jusqu'au beffroi Nord pour y neutraliser le feu et sauver Notre-Dame. Ubisoft souhaite ainsi rendre hommage à l'engagement des pompiers. Les concepteurs du jeu se sont d'ailleurs rapprochés de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris et des acteurs du sauvetage, dont les témoignages et conseils ont permis d'accroître l'immersion et la vraisemblance du jeu.

Cette expérience est la dernière d'une série de collaborations entre Ubisoft et Notre Dame. Le modèle 3D, qui sert de théâtre à l'aventure est issu du jeu 'Assassin's Creed : Unity', sorti en 2014. Il a ensuite permis à Ubisoft de créer une visite en réalité virtuelle de la cathédrale de 5 minutes, aujourd'hui proposée au public à la Crypte Archéologique, un musée de la Ville de Paris situé sous le parvis de Notre-Dame, ainsi que dans le réseau culturel des Micro-Folies. Ce modèle a ensuite été retravaillé pour s'inscrire dans le contexte contemporain de l'incendie, avec des ajouts essentiels tels que l'autel ancien, le beffroi, les échafaudages, mais aussi bien sûr l'environnement parisien moderne et les éléments liés au combat contre le feu.

La collaboration avec Pathé a permis à Ubisoft de s'appuyer sur le travail scénaristique mené par Jean-Jacques Annaud et Thomas Bidegain, à partir de la réalité des événements du 15 avril 2019. Le jeu a puisé son inspiration dans les détails de cette journée, que ce soit pour résoudre l'énigme du coffre de la couronne d'épines, se frayer un chemin en binôme après l'effondrement de la flèche, ou revivre l'héroïque mission de la dernière chance dans le beffroi. "L'escape game conçu par Ubisoft en parallèle de 'Notre-Dame Brûle' propose une quête originale très impressionnante dans la cathédrale en feu", selon Jean-Jacques Annaud. "Des points de vue vertigineux donnent le frisson dans ce parcours à la fois culturel et ludique".

Pionnier dans le développement d'expériences en réalité virtuelle, aussi bien ludiques que culturelles, Ubisoft a créé 3 escape games en réalité virtuelle, déjà opérés par un réseau de plus de 650 salles dans le monde.

Avec cette aventure hors du commun, Ubisoft confirme son engagement pour la restauration de Notre-Dame, à laquelle il avait contribué par un don dès le lendemain de l'incendie. D'ailleurs, 10% des bénéfices du jeu seront reversés à l'établissement public chargé de la conservation et la restauration de la cathédrale, permettant ainsi aux joueurs du monde entier de participer à sa renaissance.