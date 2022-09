Ubisoft chute de 15%, les espoirs d'OPA s'envolent

(Boursier.com) — Ubisoft creuse ses pertes à la mi-journée avec un titre qui chute désormais de près de 15% à 37,2 euros. L'éditeur de jeux-vidéo n'avait plus connu une telle mésaventure depuis octobre 2019. L'annonce d'un accord sur la montée à son capital du chinois Tencent est venue doucher les espoirs d'OPA, à court terme du moins.

Le géant chinois a pris une participation de 49,9% au capital de Guillemot Brothers Limited, holding de la famille Guillemot, fondatrice d'Ubisoft en 1986. Tencent est en outre autorisé à porter de 4,5% à 9,99% sa participation en direct dans Ubisoft. Le colosse asiatique ne pourra vendre ses actions Ubisoft avant 5 ans (et au-delà fera bénéficier la famille Guillemot d'un droit de priorité) et ne pourra augmenter sa participation dans Ubisoft au-delà de 9,99% du capital et des droits de vote d'Ubisoft avant 8 ans.

L'investissement de Tencent dans la holding est de 300 millions d'euros, faisant ressortir une valeur par transparence d'Ubisoft à 80 euros par action, a précisé l'éditeur de jeux-vidéo. Le concert autour de la famille Guillemot, désormais élargi à Tencent, pourra également augmenter sa participation dans Ubisoft jusqu'à 29,9% du capital ou des droits de vote.

Pour les analystes, cette annonce rend désormais peu probable une prise de contrôle complète d'Ubisoft. "Si quelqu'un veut faire une offre pour l'ensemble d'Ubisoft, il le peut toujours, et l'offre sera examinée par notre conseil d'administration", a néanmoins déclaré le directeur financier Frederick Duguet dans une interview accordée à 'Bloomberg'.

Mais pour Citi, cet accord signifie qu'une OPA est désormais peu envisageable au cours des 8 prochaines années. "Dans l'ensemble, nous le considérons comme utile, démontrant qu'un investisseur averti voit la juste valeur nettement au-dessus du niveau actuel", précise toutefois la banque. En outre, l'augmentation de la participation à 9,99% signifie que Tencent pourrait acquérir jusqu'à 6,87 millions d'actions sur le marché.

Chez BNP Paribas ('neutre'), on estime que "les frères Guillemot sont les grands gagnants de la transaction", puisqu'ils ont vendu une partie de leur participation avec une prime "généreuse", détiennent toujours la plus grande participation dans Ubisoft et ont reçu un prêt pour refinancer la dette alors que la gouvernance reste inchangée. L'accord limite néanmoins l'aspect spéculatif pour Ubisoft. L'information principale retenue par le marché ce matin.

Morgan Stanley ('surpondérer') affirme que l'accord met en évidence la valeur stratégique d'Ubisoft dans un secteur en consolidation, mais il "gèle" de fait le contrôle de l'entreprise.

Enfin, Oddo BHF ('surperformer') souligne que la mauvaise nouvelle est que cette opération est surtout intéressante pour la famille Guillemot (forte prime sur les actions cédées au sein de leur holding, pas de changement dans la gouvernance, verrouillage de la participation de Tencent...) et n'implique pas les actionnaires minoritaires (qui bénéficieront toutefois de rachat de titres sur le marché par le nouveau concert). Si elle n'empêche pas une OPA en théorie, elle ne peut que réduire sa probabilité (du moins à court/moyen terme) alors que la stratégie menée depuis la dernière recomposition importante du capital en 2018 (sortie de Vivendi à 66 euros par action) n'a pas porté ses fruits jusqu'à présent.