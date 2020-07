Ubisoft : chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 17,6%

Crédit photo © Ubisoft

(Boursier.com) — Ubisoft a réalisé au premier trimestre de son exercice 2020-2021 un chiffre d'affaires de 427,3 millions d'euros, en hausse de 17,6% (16,6 % à taux de change constants) sur un an.

Le net bookings du premier trimestre s'élève à 410 ME, supérieur à l'objectif d'environ 335 ME et en hausse de 30,5% (29,3 % à taux de change constants) par rapport aux 314,2 ME enregistrés au premier trimestre 2019-2020. Le net bookings de la franchise Assassin's Creed est en hausse de plus de 60% sur un an.

Le net bookings du deuxième trimestre 2020-2021 est attendu aux alentours de 290 ME, en baisse d'environ 16%, la même période de l'exercice précédent ayant fortement bénéficié des premières mises en magasin de Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint.

Ubisoft confirme ses objectifs annuels : net bookings entre 2,35 et 2,65 milliards d'euros avec un résultat opérationnel non-IFRS attendu entre 400 et 600 ME.