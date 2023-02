Ubisoft : chiffre d'affaires en hausse de 16% au troisième trimestre

(Boursier.com) — Ubisoft a communiqué un chiffre d'affaires (IFRS 15) de 772,5 ME pour le troisième trimestre de son exercice 2022-2023, en hausse de 16% (12,8% à taux de change constants). Le chiffre d'affaires IFRS 15 des neuf premiers mois 2022-23 s'élève à 1.503,7 ME, en hausse de 6,1% (2,3% à taux de change constants).

Le net bookings du troisième trimestre 2022-23 s'élève à 726,9 ME, en ligne avec l'objectif récemment révisé par le groupe à environ 725 ME et en baisse de 2,6% (-5,4% à taux de change constants). Le net bookings des neuf premiers mois 2022-2023 s'élève à 1.426,3 ME, en baisse de 2,6% (-6,2% à taux de change constants).

Ubisoft confirme ses objectifs financiers avec un net bookings attendu en baisse de plus de 10% par rapport à l'année précédente et un résultat opérationnel non-IFRS d'environ -500 ME sur l'exercice.

Pour l'exercice 2023-2024, Ubisoft attend toujours une forte croissance du net bookings et résultat opérationnel non-IFRS de l'ordre de 400 ME.

" Nos prévisions de forte croissance de nos revenus s'appuient sur la sortie, au cours du prochain exercice, d'un line-up riche et notamment de nouveaux titres au sein des univers Assassin's Creed, Avatar, Rainbow Six et The Division. Au cours des prochains mois, les joueurs auront l'occasion de tester et de découvrir plusieurs jeux Live persistants tels que The Crew Motorfest, Skull and Bones, sans oublier, à compter d'aujourd'hui, notre premier test technique multi-plateformes pour XDefiant ", précise Frédérick Duguet, Directeur Financier d'Ubisoft.