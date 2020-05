Ubisoft chahuté après une prudence jugée excessive

(Boursier.com) — A contre-courant, Ubisoft abandonne 4,4% à 66,1 euros en début de séance à Paris. L'éditeur de jeux-vidéo est sanctionné après ses résultats annuels déficitaires et son avertissement sur les résultats 2020-2021. Afin de tenir compte de l'impact potentiel des incertitudes externes actuelles, le groupe attend désormais un net bookings entre 2,35 et 2,65 MdsE sur l'exercice entamé, à comparer à un objectif précédent de 2,6 MdsE, alors que le résultat opérationnel non-IFRS est anticipé entre 400 et 600 ME, à comparer à un objectif précédent de 600 ME.

Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft, a déclaré : "nos objectifs initiaux pour 2020-21 restent tout à fait atteignables à la lumière de notre excellente dynamique actuelle avec notamment un back-catalogue, un segment digital, un PRI plus forts qu'anticipés initialement et un line-up qui est le plus ambitieux de l'industrie sur la période. La crise du COVID-19 nous incite néanmoins à la prudence. De nombreuses incertitudes sont en effet apparues. La transition vers le travail à domicile a eu des répercussions à court terme sur notre production, pour l'instant limitées à quelques semaines. Les prochains mois nous en diront plus sur notre capacité à tenir notre calendrier de lancements. Par ailleurs, la crise économique interroge, entre autres, sur les conditions d'opération de nos partenaires commerciaux et sur l'évolution de la consommation. Dans un souci de transparence, afin de tenir compte de l'impact potentiel de ces incertitudes externes, nous avons décidé de compléter nos objectifs avec une fourchette. La tranche basse présente ainsi notre estimation prudente de l'impact de la réalisation potentielle de ces facteurs externes. Elle reflète notamment la décision éventuelle de décaler un AAA sur 2021-22 si cela devait assurer la maximisation du potentiel long terme de notre line-up".

Midcap Partners parle d'une guidance exagérément prudente alors que le début d'exercice s'annonce excellent et que le groupe dispose d'un pipeline comme il n'en a jamais eu. Le broker souligne que les ratios sont toujours aussi attractifs par rapport aux pairs directs alors que la hausse observée des investissements sous-entend aussi un nouveau cycle de croissance à venir, sans parler du partenariat avec Tencent. De quoi rester à l''achat' avec un objectif de 80 euros.