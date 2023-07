Ubisoft : ça joue ou pas ?

(Boursier.com) — Ubisoft remonte de 0,6% sur les 30 euros ce jeudi, alors que le chiffre d'affaires au 1er trimestre 2023-2024 s'est élevé à 288,9 millions d'euros, en baisse de -9,2% (-8,2% à taux de change constants) par rapport aux 318,2 ME réalisés au 1er trimestre 2022-23. Le net bookings du 1er trimestre 2023-24 s'élève cependant à 267,7 ME, supérieur à l'objectif d'environ 240 ME et en baisse de -8,7% (-7,7% à taux de change constants) par rapport aux 293,3 ME réalisés au 1er trimestre 2022-23. Le net bookings du 2e trimestre 2023-24 est attendu aux alentours de 350 ME.

Ubisoft a ainsi confirmé ses objectifs financiers. Le groupe prévoit une forte croissance du net bookings et un résultat opérationnel non-IFRS d'environ 400 ME.

Le line-up de l'exercice 2024 comprend 'Assassin's Creed Mirage', 'Avatar: Frontiers of Pandora', 'Rainbow Six Mobile', 'The Division Resurgence', un autre grand jeu, ainsi que 'Just Dance' 24 Edition, 'Prince of Persia The Lost Crown', 'Skull and Bones', 'The Crew Motorfest et XDefiant'.

Jefferies vise désormais un cours de 20 euros, contre 17,5 euros, mais reste malgré tout pour le moment à 'sous-performer' sur le dossier. Plus offensif, la Deutsche Bank qui reste à l'achat a ajusté à la hausse sa cible de 35 à... 40 euros, tandis que JPMorgan qui est "neutre" vise désormais un cours de 25 euros, contre 23 précédemment. Barclays, à "pondération en ligne", a pour sa part relevé sa cible de 23,5 à 25,7 euros, alors que Goldman Sachs (neutre) a réhaussé son objectif de 21 à 25 euros. Benchmark, à l'achat, a quant à lui remonté son objectif de cours de 28 à 30 euros.