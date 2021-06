Ubisoft : ça joue !

Crédit photo © Ubisoft

(Boursier.com) — Ubisoft varie peu à 57,50 euros ce vendredi, alors que Morgan Stanley ne vise plus "que" 80 euros sur le dossier, contre 100 euros précédemment, tout en restant à 'surpondérer'. Parmi les autres avis, Exane BNP Paribas avait à l'inverse relevé sa recommandation de "neutre" à "surperformance", en visant un objectif de cours de 75 euros. Citi évoquait de son côté des résultats au T4 "légèrement inférieurs aux attentes" et qualifiait les prévisions de "faibles", mais a souligné qu'elles ne recouvraient pas exactement le même périmètre que celui retenu pour le résultat de l'exercice précédent... La banque disait voir de la place pour un dépassement des objectifs fixés et reste donc à l''achat' sur la valeur. Rappelons que l'éditeur de jeux-vidéo anticipe sur sa nouvelle année fiscale une croissance à un chiffre du net bookings et un résultat opérationnel non-IFRS compris entre 420 et 500 ME.