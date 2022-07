Ubisoft : broker en soutien

(Boursier.com) — Ubisoft remonte de 1,4% à 41,70 euros ce lundi, alors que Wedbush Morgan est à 'surperformance' sur le dossier avec une cible réhaussée de 50 à 60 euros. Le groupe a présenté un chiffre d'affaires IFRS15 de 318,2 ME pour le premier trimestre de son exercice 2022-2023, en baisse de 9,8% (13,9 % à taux de change constants) par rapport aux 352,8 ME réalisés au premier trimestre 2021-2022. Le 'net bookings' de ce premier trimestre s'est élevé à 293,3 ME, supérieur à l'objectif d'environ 280 ME, mais en baisse de 10% (14,2% à taux de change constants) par rapport au premier trimestre 2021-2022.

Ubisoft a précisé que la performance du jeu Tom Clancy's Rainbow Six Siege avait été supérieure aux attentes et que la marque Assassin's Creed a également enregistré des résultats supérieurs aux attentes, grâce à un trimestre solide pour Odyssey, Origins et Valhalla.

Le net bookings du deuxième trimestre 2022-2023 est anticipé aux alentours de 270 ME. Ubisoft continue de s'attendre à une croissance significative du net bookings et a confirmé son objectif de résultat opérationnel non-IFRS aux alentours de 400 ME pour l'exercice complet...