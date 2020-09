Ubisoft bondit, une opportunité à saisir pour un analyste

(Boursier.com) — Ubisoft est à la fête en début de séance avec un titre qui s'adjuge près de 5% à 73,6 euros. Le flux acheteur sur l'éditeur de jeux-vidéo est à relier à une note de Jefferies qui est passé à l''achat' sur le dossier en visant 86 euros, contre 74 euros précédemment. Le scandale de ''comportements toxiques'' au sein du groupe ne s'est pas étendu à la famille fondatrice Guillemot et aucun litige important ou boycott n'a eu lieu à la suite de cette affaire, indique le broker. De plus, les réponses d'Ubisoft et les licenciements qui ont découlé de cette histoire "semblent appropriés". Du côté de l'activité, l'engagement et le sentiment envers les principaux jeux existants et les prochaines sorties semblent positifs alors que l'annonce d'un remake de Prince of Persia Sands of Time et la prochaine sortie de Riders Republic montrent les résultats des dépenses de développement engagées par le groupe. "Les bonnes nouvelles sont ignorées par le marché", affirme simplement le courtier, qui voit une opportunité à saisir avec la récente sous-performance du titre.